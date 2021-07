Viladamat celebra la seva Festa Major aquest cap de setmana. La situació sanitària actual, com passa a la gran majoria dels municipi, fa que el programa d'actes estigui farcit d'activitats per a tots els públics però adaptades a la pandèmia. Els dies 31 de juliol i 1 d'agost els carrers i places viuen la festa. Preneu-ne nota:

La festa comença el dissabte 31 a les nou de la nit amb un concert ben especial: el de la Balkan Paradise Orchestra, una singular fanfàrria formada per 11 dones amb una proposta musical que porta a Viladamat melodies tradicionals maridades amb ritmes de tot el món, oferint un espectacle carregat d’energia. Tot seguit és el torn del cantant ebrenc Miquel del Roig, artista que, amb les seves cançons reivindicatives, i alhora humorístiques, fa gaudir i somriure tothom. Ambdós concerts tenen lloc al pati de l'escola (recinte Can Gironella).

La gresca continua l'endemà, el diumenge 1 d'agost, a les sis de la tarda i al Camp de Futbol, amb una proposta per al públic familiar: Humor Amarillo. D'aquesta forma els més petits de Viladamat poden passar-ho d'allò més bé sent protagonistes d'una peculiar gimcana basada en el popular concurs xinès.

Tanmateix, les tradicions també són presents a la festivitat, i és que a les vuit del vespre del diumenge, s'ha programat el ball de gegants de Viladamat a la plaça de l'1 d'octubre, davant de l'Ajuntament. I per posar el punt final a la Festa Major, Viladamat s'inunda de músiques marineres amb el concert d'havaneres del Grup Norai. És a les deu de la nit al pati de l'escola (recinte Can Gironella).

L'Ajuntament informa, com a dada important, que per complir amb les condicions vigents del Procicat cal fer reserva prèvia per assistir als actes. La capacitat màxima és de 500 persones.