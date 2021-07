La Mar d'en Manassa serà l'escenari principal de les actuacions programades aquesta setmana pel Festival Portalblau. Des d'aquest indret de L'Escala, un autèntic balcó amb vistes a la mar Mediterrània, el públic podrà gaudir de diversos espectacles pensats expressament per al festival i alguns concerts molt especials.

Dijous 29 de juliol, la Mar d'en Manassa acollirà la lectura dramatitzada creada ad hoc per al Portalblau de Faula d'Orfeu, la composició més coneguda del poeta rossellonès Josep Sebastià Pons (1886-1962). Amb una estructura que recorda la d’un oratori musical i amb un contingut que la converteix en un autèntic testament literari, es tracta d'un poema fortament existencial on, en els seus més de tres-cents versos, Pons evoca Elena, la muller morta trenta anys abans, en un darrer intent de desafiar l’oblit i prenent com a model el mite grec de la davallada d’Orfeu al món dels morts per recuperar Eurídice, un tema amb una àmplia tradició literària i musical.

Divendres 30 de juliol serà el torn de Suu, una de les artistes catalanes més seguides i escoltades en l'actualitat. La Suu arriba al Festival Portalblau per oferir una actuació especialment dissenyada per a l'ocasió, on combinarà el seu impecable directe amb un recital de peces seleccionades del seu poemari Fauna o amor. Una ocasió única per viure la Suu més íntima. Les entrades per a aquest concert estan exhaurides.

Manu Guix oferirà el dissabte 31 de juliol un concert molt especial on repassarà la seva carrera artística. Un concert on el públic podrà participar escollint de forma lliure el repertori. Una nit per gaudir d’aquest gran artista i el seu piano en una vetllada propera, emotiva i exclusiva per a la qual també s'han esgotat les entrades.

Judit Neddermann agafarà el torn diumenge 1 d'agost amb un concert en el que presentarà les cançons del seu quart disc, Aire. Les seves cançons dibuixen un univers sonor, propi i personal, que gira al voltant de la cançó, els sons del món i el folk nord-americà. Un concert molt esperat a l’escenari de la Mar d’en Manassa que també ha penjat el cartell d'entrades exhaurides.

Dilluns 2 d'agost el Jardí Clos del Pastor serà l'escenari d'una actuació en la que Alba Carmona presentarà Canciones de folklore, el seu particular homenatge als cants populars, a la riquesa i la personalitat de la música de tradició oral. Aquest espectacle parteix de la música tradicional espanyola i el flamenc, i viatja cap a diversos llocs del món on els paisatges sonors es transformen, però mantenen totes aquestes essències en comú. Un repertori de cants sefardites, andins, llatinoamericans i espanyols, des d’una lectura contemporània.

Un festival més divers

Després de la versió reduïda de 2020, Portalblau presenta, en la seva 14a edició, un programa més ampli i variat, amb la incorporació de més disciplines artístiques i amb actuacions inèdites creades per a localitzacions específiques del festival.

Del 17 de juliol al 15 d'agost, música, dansa, poesia, presentacions i recitals ompliran diferents espais de l'Escala i Empúries: la Mar d'en Manassa, l’Alfolí de la Sal, el Cementiri Mariner (nou), el Jardí Clos del Pastor (nou), el Fòrum de la ciutat romana d’Empúries, la Muralla de la ciutat grega d’Empúries, i el Claustre del museu del MAC-Empúries.

El festival, organitzat per l'Ajuntament de l'Escala, el Museu d'Arqueologia de Catalunya (MAC) i TEM Productions, manté el seu compromís cultural, social i mediambiental, i es consolida com a espai de trobada i d'intercanvi cultural a la Mediterrània. Prova d'això són les noves col·laboracions que ha engegat Portalblau amb dos festivals del territori, el Sismògraf d'Olot i el Mot de Girona i Olot.

L'oferta de serveis també ha fet enguany un pas endavant. Per primera vegada hi haurà un restaurant al Fòrum Romà que comptarà amb una acurada oferta gastronòmica, i el públic també podrà gaudir d'una zona village i d'una terrassa a la Mar d’en Massana. A més, els dies 16 i 17 de juliol va tenir lloc un Market Mediterrani a la Plaça Univers (Riells), on els visitants van trobar una àmplia gamma de productes mediterranis.

Des de la presentació de la programació al mes de maig, la venda d'entrades ha estat un èxit. A dia d'avui, més de la meitat de les actuacions han esgotat les entrades.

Una vintena d'activitats fins al 15 d'agost

En les properes setmanes, la música serà protagonista en els escenaris de la Mar d’en Manassa i el Fòrum de la ciutat romana d’Empúries amb noms com Suu (30 de juliol), Manu Guix (31 de juliol), Judit Neddermann (1 d’agost), Alba Carmona (2 d’agost), Dafné Kritharas (3 d'agost), Maria Arnal i Marcel Bagés (6 d’agost), Andrea Motis y Randy Greer (7 d'agost), Oques Grasses (13 d’agost), Manel (14 d’agost) o Miki Núñez (15 d’agost). El públic familiar podrà gaudir amb El Pot Petit, que el 8 d'agost presentarà la seva nova gira Vull cantar i Vull ballar.

Pel que fa a la dansa, a la Muralla de la ciutat grega d'Empúries es podrà gaudir del duet Cossoc (12 d’agost). Una proposta de dansa del ballarí català Magí Serra i de la ballarina eslovena Anamaria Klajnšček fruit de la col·laboració amb el Festival Sismògraf d’Olot.

La programació es completa amb dues propostes: l’espectacle Ombres i Llum, que estrenarà la Variació II, al Claustre del museu del MAC Empúries el 5 d'agost i La Faula d’Orfeu (29 de juliol) a l’escenari de la Mar d’en Manassa, una lectura dramatitzada expressament creada per a la 14a edició del festival.