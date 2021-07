La Canònica de Santa Maria de Vilabertran acull l’exposició Llum del món, que, amb el comissariat de Carme Sais, aplega els projectes Speculum caducis de Rosa Tharrats i Oh Be A Fine Girl, Kiss Me! de Regina Giménez. Organitzat a quatre mans entre el Bòlit, Centre d’Art Contemporani. Girona i l’Agència Catalana de Patrimoni de Catalunya, Diàlegs: pintura, música i patrimoni és un cicle d’estiu que fa set anys uneix aquests tres puntals de la cultura a la canònica de Santa Maria de Vilabertran coincidint amb el festival Schubertíada.

El títol del projecte que engloba les dues exposicions, Llum del món, prové del filòsof francès Guillem de Conches (s. XII): «La bellesa del món és tot allò que es mostra en els seus elements singulars, com les estrelles al cel, els ocells a l’aire, els peixos a l’aigua, els homes a la terra» (Glosae Super Platonen, ed. Jeauneau, p. 144).

La mostra es pot visitar de dimarts a diumenge, de 10 a 2/4 de 2 i de 3 a 2/4 de 7.