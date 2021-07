Cadaqués ja ho té tot a punt per a, un any més, donar el toc d’inici del seu Festival de Música. Després d’un any de pausa per la pandèmia, l’esdeveniment, que enguany celebra la seva 49a edició, donarà el tret de sortida el dissabte 31 de juliol a les deu de la nit, amb un concert a l’Església a càrrec del violoncel·lista Arnau Tomàs i la pianista Mercè Hervada. Aquest és un recital especial, ja que vol ser el concert commemoratiu del 50è aniversari del Festival de Cadaqués (1970-2020), i també un homenatge a Jordi Roch, un dels fundadors del Festival i divulgador de la música clàssica a Catalunya. La mostra musical inclourà melodies de Johann Sebastian Bach, i d’Antoni Vivaldi.

El Festival s’allargarà fins al 14 d’agost, i presenta sis concerts. El segon recital, per exemple, tindrà lloc el 4 d’agost, a dos quarts de vuit de la tarda a Art i Joia, i anirà a càrrec de Joel Minguet, que presentarà un espectacle sobre la relació de Salvador Dalí i Federico García Lorca.