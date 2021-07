L’Armentera celebra un any més la seva Festa Major de Santa Cristina, que si bé ha estat concebuda pensant en tots els públics, presenta un format molt modest. En aquest sentit, Meritxell Ibarz, regidora de Cultura, explica que enguany «hem reduït la festa a causa de la pandèmia, i hem concretat tots els actes en un dia: el 24 de juliol». Tots els actes es faran seguint les mesures de seguretat, amb el públic assegut, i amb control d’accés: «La gent pot telefonar a l’Ajuntament per apuntar-se als actes, i si no prendrem nota de qui accedeix el mateix dia, i és que aquest any hem de tenir un registre», afirma Ibarz. Tanmateix, la regidora explica que, si no hi ha cap canvi, no està previst anul·lar la festa: «Com que ho fem en un format reduït, de moment continuem tal com està previst».

El cert, però, és que la Comissió de Festes s’havia proposat fer una festa més completa, però la situació actual finalment no ho ha permès: «S’havia preparat, pel divendres, diverses actuacions, però al final vam decidir, de mutu acord amb la Comissió, no dur-ho a terme», detalla la regidora. I és que, en aquest sentit, molts actes tradicionals s’han hagut d’eliminar perquè no hi poden haver aglomeracions i, per exemple, desapareix de la programació el tradicional correfoc.

Malgrat tot, hi ha actes tradicionals que no hi faltaran, com per exemple la missa i les sardanes a les dotze del migdia. «La missa és l’acte tradicional i l’hem mantingut. I sempre, després de l’ofici solemne, fèiem ballades de sardanes, però com que enguany no es pot fer, farem un concert», detalla Ibarz. Tanmateix, enguany tampoc faltarà l’animació infantil, amb Més Tumacat, a dos quarts de sis de la tarda a La Pista. La diada finalitzarà a les deu de la nit a La Pista amb el concert Let’s Rock de Northen Cellos. «Aquest és un recital de quatre cellos acústics i una bateria, i en aquest cas és la versió rock. Serà el punt musical de la festa per a joves i grans», detalla la responsable de l’àrea de Cultura.