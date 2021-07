L'Ajuntament de Roses ha presentat aquest matí la programació de la Festa Major 2021 i de la revista que l’Ajuntament edita anualment amb motiu de la seva celebració. El programa recupera enguany activitats com el castell de focs i les fires d’atraccions que, sumats a la trentena d’activitats culturals, infantils, visites i festes tradicionals programades, volen recuperar gradualment l’essència festiva i popular de la festa major rosinca.

Les tradicionals fires de Festa Major tornaran a instal·lar-se enguany a Roses en els terrenys de l’antic Càmping Bahía, a partir del dissabte 7 d’agost. Les atraccions obriran a les 18 hores cada dia fins al diumenge 15 d’agost, i també estaran obertes els dies 20, 21 i 22 d’agost. El Castell de Focs Artificials que cada any s’encarrega de simbolitzar el tancament de la Festa Major, reviurà de nou després de la seva anul·lació en l’edició de l’any passat a causa de la pandèmia, oferint de nou el seu espectacle nocturn de llum i color.

La cultura i la divulgació centraran bona part dels actes de la festa major des de diferents vessants i disciplines. Les arts plàstiques comptaran amb la inauguració de l’exposició de pintures de Juanjo Viñuela a la sala de Ca l’Anita. El patrimoni de Roses, cultural i natural, prendrà protagonisme de la mà de l’arqueòleg Lluís Palahí, que oferirà una visita guiada a la vila medieval de la Ciutadella, i dels geòlegs Elena Druguet i Jordi Carreras, que explicaran el jaciment geològic del Far. En l’apartat editorial, tindrà lloc la presentació dels llibres “Històries d’alcaldes”, de Joaquim Nadal i Joan Armangué, moderada per l’alcalde de Roses, Joan Plana, i que es durà a terme al jardí del Mas de les Figueres.

Davant la impossibilitat d’organitzar les barraques i concerts de Festa Major que s’ofereixen en cada edició al Càmping Bahía a causa de la situació sanitària, el Departament de Cultura i Festes ha programat dos concerts, Doctor Prats i Xavi Sarrià, destinats al públic jove. En aquesta ocasió, es realitzaran a la Ciutadella de Roses amb seient i control d’aforament, per donar compliment a les mesures sanitàries establertes. També a la Ciutadella, se succeiran al llarg de diferents nits de Festa Major els concerts d’Amaral i Aitana, en el marc del Festival Sons del Món.

Els esports tornen a tenir cabuda en la programació amb la Travessia Roses-L’Escala-Roses, que enguany celebra el seu desè aniversari, mentre que la ja històrica Travessia de Natació- III Memorial David Herruzo disputarà enguany la seva 84a edició.

Completaran la programació la Mostra de cultura popular i tradicional que la Colla Gegantera de Roses, el taller de danses tradicionals de Bàlldemar i la cobla Mini-Stress oferiran a la Ciutadella de Roses diumenge 15 d’agost; les audicions de sardanes i havaneres; els concerts de les orquestres Maravella i Saturno a la plaça Frederic Rahola; els espectacles familiars (titelles, escapes room,...), les visites al port pesquer, a les vinyes del Mas Marès, als búnquers de Falconera, ... i les activitats de natura i benestar que ofereix Turisme de Roses.

La Revista de Festa Major recorre les campanyes arqueològiques a la Ciutadella

En el 60è aniversari de la declaració de la Ciutadella de Roses com a Monument Nacional, l’Ajuntament de Roses dedica la Revista de Festa Major d’enguany als treballs arqueològics que s’hi han dut a terme i que avui dia prossegueixen per continuar avançant en el coneixement històric de la població. Les pàgines de la revista realitzen així un recorregut arqueològic, a través de quatre articles, tres dels quals escrits per diferents arqueòlegs que han excavat i estudiat la Ciutadella en diferent èpoques: Aurora Martín, Anna Maria Puig, Josep Burch i Lluís Palahí. Un quart article, escrit pels arxivers de Roses Josep Maria Barris i Pol Meseguer, recupera la figura de Ferran Cufí, posant en valor una de les primeres persones que va excavar al jaciment, ara fa quasi 90 anys.

A més d’aquests articles, acompanyats de les seves fotografies, la revista dedica les seves pàgines centrals a un recull d’imatges provinents del fons de la família Martinolas, que testifiquen com era la Roses de mitjans dels anys 70, moment en què l’arribada del turisme va transformar la fesomia del municipi i va canviar la vida de la seva població.

En total s’han editat 3000 revistes, que a partir d’avui estan disponibles gratuïtament a l’Ajuntament, a l’Oficina de Turisme i a la Biblioteca Municipal.