Jazz en Tech torna del 23 de juliol al 6 d’agost. Aquest festival itinerant i transfronterer se celebra des de Prats-de-Molló fins a Sant-Cebrià i passarà aquest any pel municipi altempordanès d’Agullana.

La programació arrenca aquest divendres dia 23 de juliol, a Sant-Cebrià, amb un concert d’estrelles amb el guitarrista Steeve Laffont, el violonista Costel Nitescu i el baixista Dominique Di Piazza. I s’acabarà a Corsavy, un poble de l’Alt Vallespir amb Elsa F Quartet, un grup dirigit per una dona, Elsa Favier que toca un jazz musette molt inspirat. A l’Alt Empordà, el municipi d’Agullana acull el trio del pianista americà John Sherry aquest dissabte 24 de juliol.

Tal com destaca Alain Brune, president i coordinador artístic de Jazz en Tech, aquesta segona edició “ha reforçat la presència d’intèrprets femenins”. La programació també ha postat per “artistes plens de talent que viuen i treballen a Catalunya Nord, a Occitània i al Principat”.

El claustre de Sant-Genis-des-Fontaines ofereix com cada any, la seva preciosa acústica a tres vetllades, dues d’elles recorden dos monstres sagrats de la cançó francesa del segle XX: Boris Vian, de qui es va celebrar el centenari del naixement l’any passat, i Serge Gainsbourg que ens va deixar fa tot just 30 anys. El grup vocal femení Bloom, un “descobriment imprescindible” per els que no coneixen, tancarà les vetllades jazz al claustre el 28 de juliol.

A l’Alt Vallespir, Amelie-les-Bains Palalda acollirà dos concerts, un a Palalda (Duo Jöak, el 30 de juliol) i l’altre al centre de la vila (Alice Martinez and the Shoeshiners, el 5 d’agost). A la vila de Prats-de-Mollo La Preste, tocarà el trio del bateria Joël Allouche (25 de juliol). A Serralongue, el duo Echos d’Images s’afegeix al festival així com Palau-del-Vidre que presentarà el trio del català Joan Chamorro, la violinista Elia Bastida, el 3 d’agost, i també la vila de Thuir on actuarà el grup de jazz rock Akpé Motion (31 de juliol).