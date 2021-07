L'escriptora Maria Sánchez Cuenca parla aquest dimecres 21 de juliol, a la Biblioteca Fages de Climent de Figueres, sobre el seu conte il·lustrat Lupus, de l'editorial LibrosIndie. L'acte, que s'ha programat a les 7 de la tarda, el presenta la regidora de Figueres Ester Marcos. L'aforament és limitat i per assistir-hi cal fer una reserva al 972 677 084. "És una història per a nens i nenes i per a aquells que algun dia vam ser. Queda alguna cosa d'aquella època en tu? Jo crec que sí i per això el conte inclou picades d'ullet i una mica d'humor", explica l'autora.