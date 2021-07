El camp de golf de TorreMirona, situat a Navata, acull aquest dissabte, 24 de juliol, un torneig benèfic, la recaptació del qual estarà destinada a l’Associació d’Ajuda als Malalts d’Alzheimer i Afectats (AMA) de Figueres.

La prova, segons els organitzadors, es disputarà en la modalitat de parelles scramble durant tot el dia. Les inscripcions per a participar-hi s’han de formalitzar al correu info@golftorremirona.com o trucant al telèfon 972 553 737. La participació té diferents barems de preu en funció de la relació dels jugadors amb el club. També es poden fer aportacions a part. Hi haurà premis per als guanyadors.