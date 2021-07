Guillem Rotllan era un serraller castelloní que l’any 1543 també exercia com a carceller a la Cúria-Presó de Castelló d’Empúries. A partir de la documentació de l’arxiu del Comtat d’Empúries, l’empresa Terramar ha creat la visita teatralitzada Capturat, jutjat i penjat que acosta al públic a la vida quotidiana dels comdemnats a pena de reclusió en una presó de l’antic règim que era, sens dubte, molt dura i difícil. La proposta, promoguda pel Museu d’Història Medieval i que ja es va viure l’any passat, ara es torna a fer tots els dilluns fins al 30 d’agost.

Xavier Camps, responsable de Terramar, reconeix que aquest tipus de propostes són «una gran manera d’englobar famílies senceres». Camps matisa que «no fem teatre sinó una visita que envia un missatge molt rigorós de la història sempre permetent-nos algunes llicències per arribar a tots els públics». Per Jordi Canet, responsables del Museu d’Història Medieval, amb les visites «pretenem donar protagonisme a la Cúria-Presó pel seu significat i importància com a tribunal de justícia i símbol del poder dels comtes d’Empúries al seu territori». Així, a Capturat, jutjat i penjat un sol actor és qui porta el pes de la visita. És a través d’ell que el públic entén com funcionava la presó i la cúria, justament l’espai on es feien les lleis i es jutjava a tothom. «Era una llei més o menys justa, però més efectiva, perquè, o bé et ficaven a la forca o t’esquarteraven o et cremaven», diu Camps. L’alternativa era pagar uns sous per ser rescatat pel seu país d’origen. Això és el que els succeïa a molts mariners, els vaixells dels quals quedaven embarrancats. «La presó era molt insalubre i més de sis mesos allà dins no duraves», afirma Camps.

Aquesta no és l’única visita que promou el Museu d’Història Medieval a l’estiu. Hi ha també Les pedres parlen, que es fa cada dimecres, divendres i diumenge, a les 11 del matí, una visita guiada que inclou un tast de vins de la DO Empordà «perquè volem treballar conjuntament el producte local, el comerç i amb el patrimoni. «Fem un repàs històric per tots els carrers del poble acabant a la Cúria-Presó explicant tota la història medieval, el seu moment més àlgid», afegeix Camps.

D’altra banda, durant l’hivern i la primavera també s’ha fet la visita teatralitzada Judicis, jueus i juraments amb sis actors que es repetirà el setembre.