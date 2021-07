El desembre passat va morir Amadeu Casas, un dels principals referents del blues català. La pandèmia, però, no ha permès, fins ara, recordar-lo tal com a ell li hauria agradat, és a dir, dalt d’un escenari. Així ho fa la seva filla Erxart Casas, els seus músics i els seus amics –entre ells Joan Pau Cumellas i Quico Pi de la Serra– en un concert molt especial que té lloc aquest diumenge a dos quarts de set de la tarda a l’auditori Caputxins de Figueres, dins del Festival de Jazz organitzat per Joventuts Musicals.

«Amadeu Casas no ha pogut tenir cap acte de record i ens fa molta il·lusió que es pugui fer aquí», reconeix el director artístic del festival, Dani Alonso. Durant aquest concert s’interpretarà un repertori original que inclou, com no, els poemes musicats que va fer Casas de Carles Fages de Climent, però també peces de discos com Matèria Orgànica, Estrictament personal i Set. Aquests concert serveix per tancar el festival que comença just aquest divendres, que inclou sis propostes musicals, tres de les quals gratuïtes però amb aforament limitat, i tres escenaris: la plaça Josep Pla, La Cate i Caputxins.

La primera de les actuacions és divendres a La Cate amb el New Orleans Gospel Quartet i la veu prodigiosa de la soprano Rachel Ratsizafy. La mateixa nit, però a la plaça Josep Pla, ho fa Casares Brothers Quintet, una formació amb «molta empenta i molt atractiva per al públic jove però també amb molta saviesa i recorregut», explica Dani Alonso. Completen el cartell les actuacions de dissabte amb, de primer, a la plaça Josep Pla, la cantant, pianista i compositora novaiorquesa Kelly Green que arriba amb el seu trio al costat del jove saxofonista gironí Vernau Mier . De segon, el concert d’una de les estrelles del festival, Ignasi Terraza, deixeble de Tete Montoliu, a Caputxins. La nit es tanca a la Cate de la mà de Drop Collective, amb una fusió de música jamaicana i jazz que, segons Alonso, promet «molta energia».