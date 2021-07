L'Ajuntament de Vilabertran ha decidit anul·lar els actes i esdeveniments programats per a l’Estiu a la Plaça i la festa major de la Mare de Déu d’agost.

La programació es veu afectada atesa la situació general que viu el país i per la impossibilitat de garantir la seguretat de la ciutadania ja que la gran assistència de persones a tots els actes fa inviable poder complir amb totes les normatives sanitàries establertes de la nova normalitat.

La decisió ha estat presa des de la ferma convicció que el que ha de prevaldre és la seguretat de la ciutadania i el suport a les persones que ho estan passant malament, sigui per raons de salut, per la pèrdua d’un amic o familiar, o per raons econòmiques.

L'Ajuntament agraeix la dedicació de totes les entitats i persones a títol individual que sempre col·laboren en l’organització, esperant retrobar-nos l’any vinent.