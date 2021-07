El Festival Portalblau de l’Escala comença a caminar i ho fa amb un recital d’homenatge dissabte a un dels darrers grans poetes de la llengua catalana: Joan Margarit, mort recentment. De la mà de dos bons amics del creador, Maria Rubert de Ventós, arquitecta, i el poeta Carles Duarte, es vol apropar al públic a la seva obra, a alguns dels seus poemes més representatius. La proposta, que es fa dissabte 17 a les 19.30 hores a l’Alfolí de la Sal, ve precedida, el dia abans, per una fira de productes mediterranis que es fa al Passeig de Riells, de les 7 de la tarda fins a mitjanit. Dissabte també repeteix.

Les entrades estan exhaurides però es podrà seguir en directe a través del Facebook Live de Canal 10 Empordà.

Rumbesia és la primera proposta de l’11a edició del PoemEstiu, el festival de poesia de l’Empordà que enguany es vertebra en dos eixos: la mandola i l’art de la música. Rumbesia es fa aquest dissabte a les 20 hores al celler la Vinyeta de Masarac. És un muntatge molt singular i poc habitual, un recital de poesia fusionat amb rumba, en el qual es conjuguen poemes musicats especialment per a aquest espectacle, així com versions de poemes ja musicats per altres músics i ara adaptats. A més a més, tot es marida amb un sopar. Qui vulgui assistir-hi, però, ha de reservar prèviament.