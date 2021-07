El duet Soto & Figuerola, integrat per Josep Soto a la guitarra i Xavi Figuerola al clarinet, actua aquest divendres a les nou del vespre a l’església de Llançà, dins el Mediterranean Guitar Festival. Els dos intèrprets proposen un repertori on es fusiona la música brasilera i el jazz. A banda de Llançà, aquest mateix concert també el van oferir dimarts passat a la Basílica de Castelló d’Empúries i el faran el dilluns 19 de juliol a l’església del Port de la Selva.

Josep Soto i Xavier Figuerola són dos excel·lents músics amb una llarga trajectòria professional i múltiples reconeixements, tant dins com fora del nostre país. La unió d’aquests dos reconeguts intèrprets, que acumulen una sòlida solvència en l’àmbit del jazz i la música clàssica, és fruit de l’afinitat de conceptes i repertoris. El seu objectiu és fer gaudir a l’oient de tota la riquesa expressiva amb un discurs creatiu i original que conjuga melodies i virtuoses improvisacions del clarinet amb els ritmes i les riques harmonies de la guitarra.

El repertori del duet abasta des de peces de Duke Ellington, Cole Porter, Mancini o Gershwin fins a obres de Villa-Lobos o Erik Satie, passant per la bossa nova de Tom Jobim, els tangos de Piazolla o els xorinyos de Guinga, Pixinguinha o Nazareth.

El dia 20 està prevista l’actuació a la basílica del Trio Dauris, formació integrada per Alba Valero, a la flauta, Marta Casas a la guitarra i Ignasi Prunés al cello. El seu programa està format per arranjaments propis de peces molt conegudes, la majoria pensades originàriament per orquestres, com Albéniz, Rodrigo o Falla. El següent concert ja serà el dia 27 amb Scevola Ensemble que fusiona guitarra, contrabaix i bateria. El trio té previst presentar l’espectacle Geografies.