L’Estiu a la Plaça és el lema amb què Vilabertran ha batejat el programa d’activitats per als mesos de juliol i agost. I aquesta animació no només té com a centre neuràlgic una plaça, sinó les places del poble, la Major i la de l’Església. La música hi serà molt present, a partir d’aquest divendres, 16 de juliol, perquè a la plaça Major, s’ha programat un concert de l’Orquestra Selvatana, a les 9 del vespre, i dos dies després, diumenge, dia 18, és el torn de Xarop de Nit, també a la plaça Major, i en aquest cas a les 7 del vespre.