El cantautor Toni Subirana va enregistrar recentment un nou videoclip al Cercle Sport Figuerenc. Es tracta d’un vals titulat Como ellos dos. Per dur-ho a terme va comptar amb la col·laboració dels ballarins de l’escola de ball Aprenem de Figueres, així també amb les coreografies de la seva professora i directora, Eva Serra Vila. El videoclip ja es pot veure a través de YouTube.

Toni Subirana, molt conegut, entre altres, pel seu disc Toni Subirana canta Josep Maria de Sagarra, l’any 1995, narra en aquest nou videoclip la història d’un amor que arriba als cinquanta anys de vida en comú i per celebrar aquestes noces d’or canta, a ritme de vals, les alegries i penes de tan llarga unió. El videoclip permet resseguir l’evolució d’una parella al llarg de mig segle. Per fer-ho possible, apareixen tres generacions de ballarins, tots ells vinculats a Eva Serra: el seu fill gran i la seva parella –Arnau Serra i Lilian Rodríguez–, el seu marit i Alexandre Martín i ella mateixa, i els seus pares, Josep Maria Serra i Angelina Vila. Per a l’ocasió també va comptar amb l’acompanyament de Conrad Setó, un músic sensible i virtuós que amb la seva acordió aporta al tema un toc de vals musette que convida a ballar.

La col·laboració de l’escola de ball Aprenem ha estat essencial. Especialitzada en balls de saló i balls llatins, destaquem com el vals dels nuvis és un dels balls amb més èxit des que van començar a impartir les seves classes.