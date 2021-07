Si una cosa positiva ens ha portat la pandèmia, és el descobriment de molts espais als quals abans no se’ls donava la rellevància que tenen, com és el cas de molts racons a l’aire lliure que s’han convertit en punts fixos d’activitats. «A Sant Pere Pescador tenim uns bons espais oberts per poder programar-hi activitats de tota mena», explica la regidora de Promoció Econòmica i Cultura, Sònia Ortega.

Paper destacat del programa

Un d’aquests espais és el Parc del Riu, preparat per a les sessions de cinema a la fresca els dies 15 i 29 de juliol amb la projecció dels films Richard Jewell i La Boda de Rosa. La música també té un paper destacat en la programació de juliol de Sant Pere Pescador. El Festival de Música arriba a la seva XXXIII edició amb el concert de Tokaji Quartet, en una sessió de maridatge musical amb vi el dia 24. El 31 es podrà gaudir d’una nit d’havaneres a càrrec de Les Anxovetes. «Els concerts que fèiem a l’església passen a la plaça Catalunya» afirma Ortega. Si parlem de música, com en qualsevol població catalana no poden faltar les sardanes. El 22 la plaça Major n’acollirà un concert a càrrec de la Cobla Els Rossinyolets.

El dia 14 es celebra l’Experiència Gastronòmica: Sant Pere Wine&Tapas. Una ruta guiada pel poble amb aturada a cinc restaurants per degustar productes locals maridats amb vi i cava.

Cal inscriure’s a l’Oficina de Turisme o la web www.visitsantpere.com per assistir en els actes programats.