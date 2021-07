En col·laboració amb el 27è Festival de Jazz de Figueres, el Cinema a la Fresca de La Cate projecta aquest dijous 15 de juliol, a les 22 hores, Green Book.

Green Book

Any 1962. Tony Lip (Viggo Mortensen) és un italoamericà del Bronx que és contractat com a xofer del virtuós pianista negre Do Shirley (Mahershala Ali). Tots dos emprendran un viatge per a una gira de concerts pel Sud dels Estats Units, on Tony haurà de tenir present "El llibre verd", una guia que indicava els pocs establiments on s'acceptava als afroamericans. Són dues persones que hauran de fer front al racisme i els prejudicis, però a les quals el destí unirà, obligant-los a deixar de costat les diferències per a sobreviure i prosperar en el viatge de les seves vides.