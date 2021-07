El director del Festival Castell de Peralada, Oriol Aguilà, creu que aquest estiu cal anar «piano a piano» però sense aturar-se. Després de l’edició passada, tota viscuda en streaming, enguany volien tornar a tenir el públic a prop i a casa.

Com desitjaria que fos aquesta edició del Festival?

Crec que és el Festival de la retrobada. Nosaltres som un festival presencial on l’experiència artística embolcallada per tot un patrimoni monumental és insubstituïble. L’streaming ens serveix com a tarja de visita però el que volem és que la gent vingui a veure’ns. Vam dir que quan tot això passés, hi hauria públic a l’altra banda i, per tant, aquest és el moment del retrobament.

Repassant la programació diríem que s’han volgut envoltar d’amics.

Peralada sempre ha estat un festival de fidelitats. El Gran Teatre del Liceu, el Teatre Real de Madrid, Jonas Kauffman, Carlos Álvarez, tots ells són persones molt vinculades al festival i pensem que el públic espera retrobar-los a l’escenari. És per això que és important que els artistes, que són ambaixadors de Peralada, tornin a estar sobre l’escenari del festival.

Inauguren amb l’espectacle Ballet for Life del Béjart Ballet Lausanne que ja es va veure fa uns anys en aquest escenari. Per què han volgut repetir?

Perquè ens va semblar que el seu lema, «L’espectacle ha de continuar», era molt adequat per obrir el festival. Expressar que som aquí perquè volem que la música, la dansa, l’òpera tornin a omplir les nostres vides i aquest espectacle era idoni per reivindicar allò que Maurice Béjart va voler dir durant la pandèmia de la sida, que malgrat tot el dolor hem de tirar endavant.

No els fa por tornar-lo a programar?

No, el públic, tant el que l’ha vist com el que no, en tenia moltes ganes. És tan excepcional el que hem viscut, que havia de ser excepcional reposar-lo també.

El ballet té molt pes a la primera part del festival. Una de les sorpreses és el Ballet de Barcelona, un projecte molt sòlid però molt jove.

Nosaltres som un festival internacional però també la nostra funció és donar suport al talent de casa. Que hi hagi aquí una companyia de dansa, que no és gens fàcil començar, i que es vagi consolidant amb el nivell que ho està fent el Ballet de Barcelona, ens semblava que la nostra contribució era important.

Enguany també recorden a Carmen Mateu amb una altra vetllada de ballet, Under the stars.

És un homenatge a la dona de la dansa, la ballarina, heroïna seguint el concepte d’Iratxe Ansa, premi nacional de dansa, i Mónica Hamill. A més, la guanyadora del primer premi Carmen Mateu, Maria Khoreva, solista del Ballet Mariïnski, ve a ballar i a recollir el guardó finalment amb tots els honors.

Un homenatge al sacrifici de la dansa.

Exacte, són vides molt sacrificades i cal posar-ho en valor, és important i serà una de les nits més especials.

Peralada manté l’idili amb la lírica i l’òpera. El públic podrà escoltar, de nou, a l’immens Javier Camarena.

Javier Camarena és un artista entranyable i se’l veurà a la gala de cloenda. Tenir a Peralada a l’orquestra i el cor del Liceu junts per un concert com aquest acompanyant al tenor que ha guanyat fa poc els Opera Awards al millor cantant del món, és la millor manera de cloure el festival.

Ell va debutar fa uns anys a l’església del Carme, en una vetllada inoblidable. Aquests recitals solen deixar una petjada en els artistes, són una mena de preludi del que vindrà més endavant.

Exacte, sempre estan encantats i volen tornar. Javier Camarena va viure un èxit memorable i, per això, havia de tornar a l’auditori. Li posem tot l’embolcall per viure una nit molt especial.

A l’església es podrà veure a Lise Davidsen. Diuen que està destinada a ser una de les grans veus del segle.

És la soprano més esperada. Sempre dèiem: un dia vindrà. És com una profecia. A més, ve expressament des de Baireuth (Alemanya), on està cantant el Tannhauser i La Valquíria de Wagner, quasi res, per cantar a l’Empordà. És un recital molt especial i esperem que sigui una nova nit a l’església on neixi un enamorament entre el públic i l’artista.

Malgrat les restriccions, Peralada tampoc renuncia a l’òpera. De primer, Tosca en format concert amb un repartiment sensacional: Carlos Álvarez, Jonas Kaufmann i Sondra Radvanovsky. Què més es pot desitjar?

Cert, és realment un repartiment que ja voldrien els primers teatres del món. Tampoc volíem renunciar a fer òpera i, per això, fem aquest Orlando de Händel. El barroc sempre l’hem fet a l’església però fem l’esforç de treure’l a l’auditori amb un equip sensacional. És un espectacle molt apropiat per un festival d’estiu a l’aire lliure.

Un altre moment especial serà l’actuació de Sílvia Pérez Cruz amb Farsa.

Un espectacle que només es veurà aquí, una actuació única. També tindrem a Rufus Wainwright, que ja havia de venir l’any passat. És dels pocs artistes internacionals que giren i tenir-lo és un autèntic privilegi.