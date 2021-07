Enguany el Festival Castell de Peralada acull l’exposició Què en sap la bellesa del temps, del fotògraf Jordi Bernadó. La mostra, que es podrà gaudir del 16 de juliol a l’1 d’agost als jardins del Castell, és singular: una sèrie de fotografies de gran format permetran explorar els punts cecs de l’espectacle, les parts obscenes, els racons i raconets dels palaus artístics del temps.

Aquesta és una exposició que requereix atenció detallada per a captar tant el conjunt com els detalls de les seves imatges. Deu fotografies actuaran com a finestres, portes metafòriques que s’obriran i permetran al públic veure relats amagats. L’artista, amb el seu objectiu, recorre les bambolines dels espais de la representació, escoltant la veu llunyana que parla, que explica les vivències del pas del temps. La bellesa del pas del temps.

Què en sap la bellesa del temps condensa una part molt important de l’estil de les obres de Jordi Bernadó: conjuga sensibilitats estètiques i conceptuals amb una mirada a la vegada analítica i evocadora. Per aquest motiu, teatres, escenaris, temples artístics, són convertits en trinxeres visuals, models fotogràfics. Jordi Bernadó també és l’autor del cartell del Festival Castell de Peralada 2021, una obra que també mostra una mirada irònica i subtil.

L’objectiu de Jordi Bernadó aconsegueix transformar la realitat en una escenografia teatral. Potser és per això que enguany, al Festival de Peralada, se submergeix en aquesta exposició tan teatral.

L’art de Jordi Bernadó, un llenguatge irònic

Jordi Bernadó va néixer a Lleida l’any 1966. Actualment viu i treballa a Barcelona. Va estudiar arquitectura, i és que, en el fons, les seves fotografies estan vinculades a l’arquitectura i els viatges. Bernadó sent passió per immortalitzar edificis, paisatges, ciutats del món, i ho fa amb un regust documental, per deixar constància eterna.

Ara bé, això no impedeix que les seves fotografies estiguin dotades també d’un llenguatge irònic i, fins i tot, divertit. En aquest sentit, les referències artístiques a Goya són evidents, ja que amb un estil grotesc vol denunciar les contradiccions del món contemporani.

35 edicions, 30 cartells

Enguany se celebra la 35a edició del Festival, i per celebrar-ho s’ha estrenat a Andorra una exposició ben especial: Diàlegs entre música i art a Peralada. Aquesta mostra, per primera vegada, permet navegar per la història del festival a través de 30 cartells. Tot fins a desembocar en la imatge d’enguany, l’obra de Jordi Bernadó.

La mostra no és només un viu testimoni de la imatge de cada edició, sinó també de la complicitat que el festival sempre ha volgut establir amb diversos creadors i artistes. Aquests cartells són, principalment, fruit d’encàrrecs directes a reconegudes figures de les arts plàstiques i visuals, tant del panorama nacional com internacional. Per aquest motiu, aquests cartells conformen avui una col·lecció única i excepcional.

L’exposició es va inaugurar el passat 1 de juny i es podrà visitar fins al 26 de setembre al Museu Fàbrica Reig, a Sant Julià de Lòria. A l’acte inaugural, hi va assistir el director del Festival de Peralada, Oriol Aguilà.