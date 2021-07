Ens complau molt poder tornar a donar la benvinguda al nostre Festival Castell de Peralada. Enguany serà una edició diferent. En primer lloc, serà la primera on no hi seran presents cap dels dos creadors i impulsors del mateix: la senyora Carmen Mateu i el senyor Artur Suqué, qui aquest mateix any ens ha deixat. Tots dos van crear-lo, el van fer créixer, el van impulsar i, al llarg dels mes de trenta anys que hi van estar al capdavant, no van escatimar esforços perquè sempre tinguéssim un Festival de primer nivell europeu.

Per aquest motiu, des d’aquestes pàgines monogràfiques, vull aprofitar per posar de relleu el magnífic tàndem que formaven i la seva gran predisposició per atendre tothom i per tenir cura dels més petits detalls perquè cada edició fos un èxit. Des de l’Ajuntament i el poble de Peralada n’estem molt agraïts i orgullosos.

En segon lloc, remarcar que estem davant d’una edició atípica doncs seguim amb l’amenaça constant de la pandèmia. Per aquest motiu, aquesta trenta-cinquena edició tindrà un format més reduït i amb tot un seguit de mesures que, com tots sabem, són canviants de setmana en setmana. Les difícils circumstàncies amb què s’afronta el Festival i el fet que ja l’any passat es programés una edició en format virtual i presencial molt reduït, i que enguany es pugui desenvolupar de manera presencial, malgrat que amb una programació i format més petit, es una mostra del compromís dels organitzadors cap a la Música, la Cultura i Peralada.

Ens hem de congratular, tots, que aquesta aposta pel Festival Castell de Peralada en circumstàncies tan atípiques i d’incertesa sigui ferma i decidida. Vull aprofitar per agrair a la família Suqué Mateu el seu compromís per continuar amb el llegat rebut.

També aprofito l’oportunitat per donar les gràcies a tot l’equip del Festival, des del seu director, Oriol Aguilà, fins al darrer col·laborador, l’esforç que hi dediquen per fer del Festival un dels més punters d’arreu. Des de l’Ajuntament de Peralada els encoratgem a seguir endavant i sempre estarem al seu costat col·laborant en tot allò que sigui possible.

Tornem a tenir el nostre Festival i a respirar música per les places, pels carrers, pels visitants i per tota la Vila. Tornem a viure la música i la normalitat.