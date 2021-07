Gabriel Ventura presenta el seu llibre Apunts per a un incendi als ulls a la Societat L'Amistat de Cadaqués. Serà aquest diumenge 11 de juliol, a les 19 hores, i comptarà amb l'artista Jordi Mitjà, l'editor Marc Montull, i els editors de Documents Documenta, Nura Nieto i Lluís Ruiz.

Apunts per a un incendi dels ulls

Apunts per a un incendi dels ulls (2020) és un llibre travessat pel foc, una temptativa de reflexionar sobre la iconoclàstia i l’adoració d’imatges a partir de la poesia. Entenent el llenguatge com un cos en construcció, elàstic i mutant, ple d'orificis, en aquest llibre Gabriel Ventura ens endinsa en una experiència lingüística que busca constantment "més ull, més pell, més límit on despenyar-se". Revolta, innocència, destrucció i transformació són els temes d’una obra que es pregunta si és possible "arrencar el cap del cos del poder" i si encara ens podem rebel·lar a través del llenguatge.