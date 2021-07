Les nits d’estiu a Figueres s’omplen de música. L’Ajuntament, amb la complicitat d’entitats i en coordinació amb diferents festivals, ha programat una cinquantena de propostes, principalment concerts i, sobretot, molt d’ells pensats per donar veu i espai a cantants i músics locals i comarcals, és a dir, al talent Km0. Les sessions comencen aquest divendres amb Marina Prat i el seu pop-folk aquest divendres a les 8 del vespre, a la plaça de La Cate.

Dins aquesta llista d’artistes propers també hi ha Ernest Prana acompanyat de Joel Riu, Madamme Mustash, Ester Puig, Adrià Bardera i Manel Priego; el Duo de versions Eclipse, Cristina Comaposada i Robert Molina, entre altres. A aquests artistes Km0, se n’afegiran d’altres de nacionals que ja han visitat Figueres en anteriors ocasions com el grup d’havaneres totalment femení Les Anxovetes i el jazzman Emmanuel Djob qui ja havia actuat en una edició passada del Festival de Jazz. També cal destacar la presència del grup de capella Metropolitan Union i el d’arrel La gravetat de Coulomb, entre altres.

Ja més enllà de la música, en complicitat amb la biblioteca, es proposa el concert-recital La força incendiària de les espelmes amb Lu Rois i David Fernández sobre poemes d’Erri de Luca, que es fa el 18 d’agost. A més a més, tots els dijous de juliol hi haurà cinema a la fresca a la plaça de La Cate –aquest dijous 8 projecten Captain Fantastic– i els divendres sardanes programades pel Foment de la Sardana, tant a la carpa de Vilatenim com a la plaça Josep Pla.

També s’ha volgut donar rellevància a la presentació de la nova temporada d’arts escèniques, el 3 de setembre, amb la preestrena de l’espectacle Long de la companyia Kernel Dance Theatre, que, més tard, s’estrenarà a Fira Tàrrega. Per cloure l’endemà hi haurà microteatre amb el col·lectiu La Passejanta de Sant Pere Pescador. Tres de les quatre obres són dirigides per creadors locals.