El Festival Fastt anuncia la cancel·lació de l'espectacle Oye Polo, de l’Ana Polo i l’Oye Sherman, previst per aquest dijous a Siurana d'Empordà. Tal com han anunciat les mateixes presentadores a través del seu compte de Twitter, no podran actuar en el Fastt 2021 perquè s'han de confinar "fins a nou avís". En el seu lloc, seran substituïdes per la Clara Ingold amb el seu monòleg musical i de comèdia Peajes.

Aquest canvi d’última hora ha trasbalsat una mica el festival però en cas que es desitgi una devolució o un canvi d’espectacle, ofereix la possibilitat de realitzar-ho escrivint un correu a info@fastemporda.cat.

Aquest parell de tiburonas s’ha de confinar fins a nou avís 💔



Això vol dir que s’anul·len les nostres actuacions al Fastt Empordà (Siurana), al Cruïlla i a Vallvidrera. Ens sap molt de greu 😶



El KAN KILIS WORLD TOUR torna a partir del 17 de juliol a la Pobla de Segur 🔥 pic.twitter.com/jGCSDE025W — OYE POLO (@oye_polo) 6 de julio de 2021

Peajes

L'espectacle Peajes és el "munt de merda" que Clara Ingold té al cap i ha deixat plasmada en un format unipersonal, en el qual barreja les seves pròpies composicions musicals i conclusions a les quals ha arribat sobre la creativitat, la melancolia i l'amor. Sobretot l'amor.