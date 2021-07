La Fundació Esclerosi Multiple torna a llançar la seva campanya anual més important: Mulla't per l'esclerosi multiple, en la qual conviden a les piscines municipals a organitzar una jornada de solidaritat per recaptar fons per aquesta malaltia. Enguany es posa l'accent en els programes per a les persones recentment diagnosticades, que moltes vegades es troben soles i no saben què fer després de rebre el diagnòstic.

A l'Alt Empordà, una dotzena de municipis han decidit participar-hi, la majoria el proper 11 de juliol. Altres, com Albanyà, Cabanes o Capmany, ja han fet les seves jornades solidaries a principis d'aquest mes.

Agullana:

Piscina municipal, l'11 de juliol, de 10.30 a 20 hores

El Port de la Selva:

Piscina municipal, l'11 de juliol, de 9 a 15 hores

Club Nàutic, l'11 de juliol, de 9 a 14 hores i de 15 a 19 hores

Figueres

Piscines municipals, l'11 de juliol, de 9 a 20 hores

Fortià

Piscina municipal, l'11 de juliol, d'11 a 20 hores

L'Escala

Club Nàutic, l'11 de juliol, de 10 a 14 hores

Peralada

Piscina municipal, l'11 de juliol, d'11 a 20 hores

Portbou

Platja gran, l'11 de juliol, de 10 a 14 hores

Roses

Piscina municipal, el 12 de juliol, de 7 a 22 hores

Vilajuïga