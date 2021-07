El Departament de Cultura dona el tret de sortida al programa d’activitats “Aquest estiu Viu el Patrimoni” que se celebra als museus, monuments i jaci-ments arqueològics de la Generalitat de Catalunya. Amb aquest programa es recupera una de les apostes més importants de dinamització i socialització del patrimoni de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Les activitats culturals, organitzades conjuntament amb els diversos agents públics i privats del territori, es duran a terme amb totes les precaucions i mesures sanitàries necessàries, amb grups reduïts i aforament limitat adaptats a les necessitats de l’activitat i de l’espai.

A l'Alt Empordà s'han programat diverses activitats al Museu d’Arqueologiade Catalunya d'Empúries, al Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes i a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran que es poden consultar a la pàgina web patrimoni.gencat.cat/estiu on, a més, hi ha propostes de rutes, escapades de cap de setmana i diverses promocions per viure un estiu ple de patrimoni.

Entre les novetats d’aquesta edició, destaca el programa de visites familiars i intergeneracionals que s’han organitzat a diversos monuments, les dinàmiques i el contingut de les quals permet adaptar-se a les edats de les persones participants. A la canònica de Santa Maria de Vilabertran, s'estrena l’activitat “la canònica en un sarró”, que submergirà als infants en el món medieval a través de música, dansa, llegendes i titelles i, al Conjunt monumental de Sant Pere de Rodes, “Del cim al monestir”, una excursió i pícnic que resseguirà l’antiga ruta dels guaites del castell fins al monestir tot descobrint històries i llegendes.

Altres visites especials són les que es duran a terme al capvespre a les seus d’Empúries del Museu d’Arqueologia de Catalunya. En l’àmbit de les populars visites teatralitzades hi ha diverses novetats com la “SOS, estavellada al Monestir”, que permetrà conèixer històries i llegendes al voltant del monestir de Sant Pere de Rodes.

Pel que fa a la resta de programació, es tornen a programes les clàssiques visites teatralitzades a monuments i jaciments de les comarques de Girona i es recuperen els Festivals de Schubertíada a Vilabertran, Portalblau a Empúries, i el de música clàssica a Sant Pere de Rodes, entre altres.