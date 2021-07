La Piscina Municipal de Roses acollirà el dilluns dia 12 de juliol, de 7 a 22 hores, i per quinzè any consecutiu, la jornada 'Mulla’t per l’esclerosi múltiple' en benefici de les persones afectades d’esclerosi múltiple, una malaltia neurològica del sistema nerviós central.

Tota la recaptació d’entrades puntuals d’aquest dia es destinarà a la Fundació Esclerosi Múltiple i d’aquesta manera es col·laborarà a millorar la qualitat de vida de les persones que la pateixen i a donar suport a la recerca.

Marxandatge i donatius

Durant tota la setmana del 12, i mentre hi hagi estoc, hi haurà la venta de material Mulla’t, amb un disseny ben original i exclusiu: samarretes, bosses, tovalloles, gorres… També durant tota la setmana es podran fer donatius a la bústia del Mulla’t que trobareu a la mateixa instal·lació.

Les xifres

L’any passat, a la Piscina de Roses, es va assolir una recaptació de 885 €.

Per segon any... un Mulla’t diferent

Enguany, per les mesures Covid-19, no es podrà fer un ús lliure de la instal·lació, i tampoc es podrà organitzar la jornada recreativa amb inflables que es programava a la tarda. Però tothom es podrà apropar a la Piscina i adquirir una entrada puntual per nedar, comprar marxandatge Mulla’t o fer un donatiu.