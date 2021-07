Marina Rossell obre aquest dilluns 5 de juliol, a les 8 del vespre, el nou festival Istiu de Castelló d’Empúries. La cantant presenta al pati del Palau dels Comtes el seu espectacle Cançons de la resistència, una de les seves propostes més reeixides, en què recull i adapta cançons d’aquest àmbit, creades durant la Segona Guerra Mundial i contra el nazisme. Es tracta de peces que formen part d’un paisatge i un moment històric, himnes que ens transporten com Bella Ciao, Lili Marleen, Grândola, Vila Morena i Quanta guerra!, escrita per la mateixa cantant. Amb el concert de Rossell s’obre tota una setmana musical al nucli històric i a Empuriabrava, una iniciativa inèdita a Castelló i que està aconseguint una bona acollida a taquilla.

Després del concert de Rossell, el dimarts 6 de juliol hi ha dues actuacions. La primera, a les 7 de la tarda, a la Llotja, amb Agustí Burriel, una de les veus més reconegudes i sol·licitades d’entre les formacions de swing i blues del país. Burriel defensa el repertori de Frank Sinatra amb solvència i personalitat pròpia i alhora envoltat d’un grup de músics de primera. Una hora més tard i a la plaça de les Palmeres, serà el torn de Cesc Sansalvadó, més conegut com a Cesc, un jove cantant empordanès que es defineix com un músic de carrer.