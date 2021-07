La biblioteca Víctor Català de l’Escala ofereix una proposta estival als àvids lectors que durant la resta de l’any no disposen de temps. Es tracta d’un club de lectura d’estiu on es proposaran lectures cada quinze dies i que coordina l’escriptora Montse Castaño. Les lectures són Entre dos silencis d’Aurora Bertrana, El riu encès de Miquel Martín, Olor de colònia de Sílvia Alcàntara i Laura a la ciutat dels sants de Miquel Llor. Les places per aquest singular club de lectura són limitades i cal inscriure’s a la mateixa biblioteca ja sigui presencialment, via telefònica o enviant un correu electrònic a biblioteca@l’escala.cat