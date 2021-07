Joan Dausà tanca aquest vespre a les 20 h el festival Respira, a Empúries, després de sis dies de concerts. El cantant de Sant Feliu de Llobregat ha exhaurit gairebé totes les entrades pels dies 24, 25 i 26 de juny, i pels concerts del dies 2, 3 i 4 del mes de juliol.

La ciutat greco-romana d'Empúries, a l'Escala, ha estat el lloc escollit per l'artista que, aquest estiu, no oferirà més concerts que aquests sis. Durant aquestes sis nits, Dausà està presentant les cançons del seu nou disc Ho tenim tot (Promo Arts Music Records, 2021), en la primera part del concert, mentre que després anima el públic amb les cançons de sempre, d'entre les quals "Jo mai mai" o "Truca'm".

Els concerts s'emarquen dins del festival Respira: un concert, una festa, una experiència, que no és res més que nova idea de Dausà per presentar les noves propostes musicals. El cert és que no és la primera vegada que el municipi de l'Escala acull Dausà, sinó que ja ho ha fet amb anterioritat.

Els concerts estan sent tota una experiència, ja que no només es pot gaudir de la música del de Sant Feliu, sinó que hi ha un espai tipus village, on s'ofereix gastronomia, vins i cervesa de l'Empordà, i sessions de DJ una vegada finalitzen els concerts.

L'últim disc de Dausà data del 2018, quan la seva carrera musical va créixer exponencialment, esgotant les entrades a les ciutats on tocava. A més, un any després, la seva cançó "Una altra manera de viure" va protagonitzar el famós anunci d'Estrella Damm.

Així doncs, aquesta nit és l'última oportunitat per veure l'artista abans que faci una llarga pausa d'estiu per tornar, diu, "amb més força" a la tardor.