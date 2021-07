El Festival Canet Rock celebra aquest dissabte en el Pla d'en Sala de Canet de Mar (Barcelona) una edició "multitudinària" que acull 22.000 persones sense distància de seguretat, amb mascareta obligatòria i que hauran de certificar que han donat negatiu en un test d'antígens que es faran el mateix dia.

La directora del festival, Gemma Recoder, ha destacat que celebrar un festival d'aquestes dimensions, el primer que acull tantes persones en una mateixa nit i un mateix espai des que va començar la pandèmia, "és una responsabilitat i alhora molt emocionant".

Per a ella, el festival contribueix "a la salut pública per la seva tasca de cribratge important i de detecció de persones contagiades que mai no s'arribarien a aïllar" si no fos pel positiu en el test que inclou l'entrada del festival.

Per a aquesta edició, s'han habilitat 15 punts a Catalunya perquè el públic es faci el test que han de presentar amb resultat negatiu per poder entrar al recinte el dia del festival.

El festival manté les actuacions previstes per al 2020 amb Stay Homas, Buhos, Suu, Oques Grasses, Doctor Prats, Miki Núñez, Roba Estesa i Lildami, entre d'altres, a excepció de Zoo que finalment no podran actuar per positius de coronavirus al seu grup.

Crida a la responsabilitat

Recoder ha demanat al públic que acudeixi amb "la mateixa il·lusió i ganes de sempre, o més, però amb un sentit de la responsabilitat important", com l'ús de la mascareta a tot moment o el manteniment estricte de les mesures de seguretat quan surtin del recinte del festival.

Ho ha dit en referència al repunt de casos positius de covid-19 que s'ha registrat en els últims 15 dies i que continua a l'alça a Catalunya: "No podem obviar que la gent jove s'està contagiant més últimament".

No obstant això, ha dit que confia que aquesta edició aconseguirà oferir un espai lliure de covid-19 i segur, i ha assegurat que organitzar l'esdeveniment ha estat "una cursa de llarga distància amb molts canvis d'última hora" per complir les recomanacions sanitàries a tot moment.

Reactivar el sector

Ha agraït la col·laboració i implicació de la Conselleria de Cultura de la Generalitat, la de Salut i la d'Interior pel seguiment d'aquestes proves pilot mutilitudinàries i pioneres per reactivar el sector de la música en directe i recuperar la normalitat prèvia a la pandèmia.

El Canet Rock 2021 està sota la tutela de la Fundació Lluita contra la Sida i les Malalties Infeccioses, segueix les directrius de la Conselleria de Salut i el Procicat i és la continuació, juntament amb el Cruïlla i el Vida Festival, de l'estudi observacional que es va fer amb el concert de Love of Lesbian al Palau Sant Jordi de Barcelona.