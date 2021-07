Més de 630 artistes gravadors de quaranta-quatre països diferents participen enguany al 41è concurs de gravats Mini Print Internacional de Cadaqués. Dissabte passat, l’exposició col·lectiva es va estrenar a la galeria Fort exhibint totes les obres rebudes i amb la mostra individual de l’artista catalana Elvira Rodríguez Roura, una de les tres guanyadores de l’edició passada. Cal destacar que enguany es recuperen les exposicions dels sis guardonats de fa dos anys que la covid va impedir exhibir.

Tot i que el Mini Print es va fer l’any passat, la pandèmia també els va afectar en l’edició que celebraven quaranta anys d’història. En conjunt només van rebre els originals d’uns quatre-cents artistes: tres-cents ja els tenien d’abans del confinament i la resta van anar arribant a poc a poc a causa del tancament de Correus. «Els artistes estaven patint perquè no sabien on eren les seves obres», reconeix Mercè Barberà, cofundadora del concurs. Enguany també estan observant que les peces del Japó arriben amb certa tardança.

Barberà reconeix que un dels secrets del Mini Print és la fidelitat dels artistes: «Rebem uns tres-cents creadors nous cada any i hem d’aconseguir això perquè, un cop hagin participat, l’experiència els resulti prou positiva per repetir». Tots els gravats que reben s’han d’ajustar a unes mides concretes i la qualitat ha de ser-hi perquè «potser no l’acceptaríem i tampoc no guanyaria». A més, tota l’obra queda catalogada, fet que «els obre portes». Cada artista envia quatre gravats: un s’exposa a Anglaterra i tres es queden a Cadaqués, on s’exhibeixen.

La visita al Mini Print és quasi obligada cada estiu per als amants de l’art. Rere seu hi ha una història de passió i vocació, ja que, com recorda Barberà, «això no és un negoci per a ningú, tampoc per a l’artista». El va impulsar l’artista gravador Pascual Fort (1927-1991) el 1981 i, malgrat la seva mort, la seva família va donar-li continuïtat amb Mercè Barberà, la seva dona, al capdavant, junt amb els seus fills. «El meu pare tenia curiositat i com que no hi havia Internet, la informació era més difícil d’obtenir. Per això va pensar que, per poder ell experimentar noves maneres de fer, altres artistes li enviessin mostres del que feien», explica Mercè Fort. El primer any ja van respondre a la crida dos-cents artistes de tot el món. Des de llavors cada any es repeteix convertida en «una plataforma d’informació sobre el món de les arts gràfiques» que tant interessa al públic en general com als artistes. També és un reflex de les darreres tendències en un món sacsejat per la crisi climàtica. En el gravat també apareixen tècniques verdes sense tintes tòxiques que ja es poden veure a Cadaqués.