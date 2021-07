Del 15 al 18 de juliol, Empuriabrava està de festa, les Festes del Carme. Un any més, tot i l’excepcionalitat del moment, podrem assistir a concerts, espectacles i animació pels carrers de la Marina. Si bé encara no serà una festa major amb tota normalitat, podrem gaudir d’activitats per a tots els públics.

Tornen les havaneres a davant del mar, al Passeig Marítim, amb el grup Peix Fregit. Es rebrà també la verge del Carme, després de la processó pels canals, als peus de la capella i a ritme de les sardanes de la Cobla Rossinyolets. Les xarangues Los Labradores i La Dinamo animaran altra vegada els carrers, durant els dies de festa i el plat fort del cap de setmana arribarà amb el concert del grup Buhos, al Passeig Marítim. El grup de Calafell amb èxits tan sonats com “volcans” o “Mil Batlles” aterra amb la seva gira de “Teràpia Col·lectiva” a la platja d’Empuriabrava.

Com sempre, els més petits tindran també el seu espectacle d’animació amb Lali Be Good amb el seu concert duet “Dancing Feet” a la platja d’Empuriabrava i, diumenge al matí, se celebrarà una Missa Rociera organitzada per l’entitat Los Amigos d’Empuriabrava. Per últim, l’espai platja acollirà també els espectacles “I Want You Back” tribut a Michael Jackson i concert amb l’Orquestra Nueva Alaska.

Els concerts i espectacles requeriran reserva d’entrada a través de www.castello.cat o a les oficines de turisme del municipi. En el supòsit que algú vulgui accedir a un d’aquests espectacles i no tingui entrada podrà inscriure’s in situ deixant constància del seu nom i cognom. És obligatori l’ús de mascareta en totes les activitats.