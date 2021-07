El Foment de la Sardana Pep Ventura de Figueres ha programat per a aquest divendres dia 2 a les 22 hores, a la carpa de Vilatenim, la primera de les audicions d’estiu, que va a càrrec de la Principal de la Bisbal. D’entrada, les audicions seran en format concert, com es porta fent fins ara. Hi ha audicions tots els divendres i s’alternarà entre la carpa de Vilatenim i la plaça Josep Pla. Les cobles són la Bisbal Jove, la Flama de Farners, Tres Vents, Principal de Banyoles, Ciutat de Girona, Foment del Montgrí i Vila de la Jonquera. Cal reservar enviant un correu a fomentsardana@gmail.com o bé un WhatsApp al telèfon 661 173 709.