Fruit de la cooperació entre pescadors, apneistes, bussejadors i voluntaris segueixen trobant-se i sumant coneixement i esforços per protegir el mar dels residus i evitar que esdevinguin pesca fantasma, un problema per el fons del mar ja que un cop al fons i quan el pescador ja no pot recuperar-les, segueixen “pescant”, és a dir, que poden seguir morint especies animals que hi quedin atrapades dins, podent-ho evitar.

En la jornada anterior es va recollir mitja tona d’arts de pesca del fons marí. Entre el que es va recuperar hi havia una xarxa de tresmall d’un quilòmetre perduda durant el temporal Glòria.

Otras Maneras ha liderat l’efectivitat en la recollida de nanses, xarxes perdudes, ploms filats i plàstics des del fons del mar creant vincles de voluntariat. Una col·laboració que ha anat mes enllà d’aquesta jornada puntual convertint-se en una sinergia al llarg de tot l’any per evitar la pesca fantasma. Aquestes col·laboracions han donat els seus fruits i actualment estan treballant amb boies intel·ligents sota l'aigua i amb ROV tripulats des dels vaixells per recuperar xarxes a fondàries de més de 50 metres i evitar que esdevinguin fantasmes.

També treballen en la transferència de coneixements entre científics biòlegs i pescadors en plans de cogestió, mostrejos i en aquests moments, en l’organització del 1er Congrés Participatiu de Pescadors d’Arts menors de Catalunya que tindrà lloc del 17 al 19 de setembre a Lloret de Mar.

Però la seva tasca no queda aquí, ja que treballen tot l’any en la conscienciació sobre el respecte al medi ambient a traves d’altres actuacions com la organització de recollides de brossa al Parc Natural de Cap de Creus. Espectacles teatrals del Pescaplastik, per tal de sensibilitzar sobre el mar, la pesca, els pescadors, l’impacte dels plàstics i els residus i la sobreexplotació de la pesca als més menuts amb clau d’humor. Els tallers de medi ambient d’Empordà Mar, patrocinats per la Diputació de Girona, en els que visiten escoles mostrant el mon dels residus i la pesca i que també ofereixen on-line.