Una de les opcions estivals més esteses és el cinema a la fresca. A Sant Pere Pescador, justament, han programat per a aquest dijous la projecció del film espanyol Adú, dirigit per Salvador Calvo, on tracta el greu problema de la immigració il·legal i les dificultats per arribar a Europa. Protagonitzada per Luís Tosar i Anna Castillo, el film va rebre els premis Goya 2020 a la millor direcció, actor, so i direcció de producció. També va ser reconeguda als premis Gaudí. El film es pot veure a l’ampli parc del Riu a partir de les deu del vespre. Cal reservar al web visitsantpere.com