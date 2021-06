El Festival Internacional del Circ l'Elefant d'Or ha tancat aquest dilluns, 28 de juny, aquesta edició especial, que s’ha hagut de celebrar -per complir amb les mesures de seguretat per frenar la pandèmia- al pavelló de Fontajau enlloc de la carpa que s’instal·lava tradicionalment a la Devesa.

La Troupe Kevin Richter es va imposar a la resta amb l’atracció de bàscula i va tancar la nit amb el reconeixement més gran del festival: l’estatueta de l’Elefant d’Or. Els cubans Duo Ebenezer i els txecs Duo Stauberti es van endur l’Elefant de Plata i el pallasso portuguès César Dias, les teles aèries de Golden Dream i el contorsionista Aleksander Batuev van quedar en tercera posició, enduent-se l’Elefant de Bronze.

A més, la doble roda de la mort de Mustafa Danguir Troupe & Jessé Brandao i l’equilibrista Valentin Chetverkin van ser guardonats amb el premi especial del jurat. El premi de la imatge va ser per Duo Ebenezer i el Duo Vitalys es va endur el del públic. També es va fer entrega d’alguns premis especials entre els que destaca el Premi Brazil Jack Circus de Suècia que es va atorgar a Joan Mompart i al director del festival Genís Matabosch.

Ahir es va poder gaudir, per última vegada aquest 2021, d’aquest espectacle d’artistes vinguts de quinze països diferents. Les dotze companyies finalistes van rebre el públic a un quart de nou del vespre i el van acomiadar als volts de les onze, amb la cerimònia d’entrega de premis. Els assistents van poder presenciar números impossibles, amb equilibris quasi inhumans i actuacions al límit.

Entre els seleccionats d’ahir, que havien estat classificats gràcies a les seves actuacions impecables a les semifinals tant de l’espectacle blau (dijous i dissabte) com del vermell (divendres i diumenge), hi havia: l’equilibrista rus i imatge del cartell, Valentin Chetverkin; els pallassos César Dias, de Portugal, i Matute, de Xile; la funambulista vietnamita Thu Hien; el màstil xinès d’Our Story, de Rússia i Moldàvia; l’adagio acrobàtic dels cubans Duo Ebenezer; la doble roda de la mort de Cuba Troupe Danguir & Jessé Brandao, amb artistes d’Espanya, Marroc i Brasil; els llançadors de ganivets italians Duo Jasters, el contorsionista rus Aleksandr Batuev, la perxa dels txecs Duo Stauberti, les teles aèries de Golden Dream, d’Itàlia i Espanya; el mà a mà dels peruans Duo Vitalys i la vencedora bàscula de la Troupe Kevin Richter, procedent de països d’Europa de l’est.

Van quedar fora de la Gran Final: els russos Duo Jump’nRoll, que oferien un número de planxa coreana; els ucraïnesos Just Two Men, amb cintes aèries; el malabarista rus Victor Krachinov; el màstil aeri de l’ucraïnès Arten Lyubanevych; el Duo Skating Flash, d’Itàlia i Portugal i amb un número de patins acrobàtics i l’espectacle d’il·lusionisme de The Time Machine by Jimmy Saylon, amb artistes procedents d’Itàlia, Letònia i Ucraïna.

Tots els espectacles han anat sempre acompanyats de música en directe de l’orquestra francesa Paris Circus.

El Festival Internacional del Circ l’Elefant d’Or a Girona va tancar amb més de 10.000 entrades venudes, de les 11.000 que s’havien posat a la venda per complir amb les mesures de distància i aforament. Des de l’organització, esperen poder recuperar la carpa per la pròxima edició -la desena- que s’hauria de fer el febrer del 2022.

El celebrat a Girona ha estat el primer festival de circ del món des de l’inici de la pandèmia. L’últim va ser també l’Elefant d’Or, el febrer de 2020.