Cap festa major ho pot ser del tot sense un bon concert amb una gran orquestra. A Sant Pere Pescador en són ben conscients i per cloure com deu mana la celebració i just coincicint amb la diada del patró, el dimarts 29 de juny, els visita La Principal de la Bisbal. Just després de l'ofici actuarà la soprano figuerenca Montserrat Cristau. La Principal de la Bisbal interpretarà un concert de sardanes al Parc del Riu. A la tarda, al mateix esceneari, oferirà un altres concert, aquest amb música variada de festa major. Cal fer la reserva d'entrades, que són gratuïtes, a l'Oficina de Turisme.