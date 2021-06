L’Ajuntament de Peralada i l’empresa turística Terramar, donen el tret de sortida a la nova campanya de visites guiades per aquest estiu 2021. Les visites que s’iniciaran, aquest dijous 1 de juliol, tindran continuïtat fins el diumenge 12 de setembre.

Anècdotes, història i patrimoni, és el que trobaran i descobriran els visitants aquest estiu al municipi, endinsant-los en la vida de Peralada i Vilanova de la Muga del segles XII fins a l’actualitat.

Les visites programades son:

Peralada, un viatge al passat

Es recorreran els carrers tortuosos i empedrats de Peralada descobrint, al mateix temps, la història del poble, des del poblat iber fins a la Peralada actual, tot coneixent el Claustre romànic de Sant Domènec, el Casc antic medieval, l’Església de Sant Martí i la Casa Natal de Ramon Muntaner.

Santa Eulàlia, un tresor de l’Empordà

S’ofereix un itinerari guiat per les principals restes medievals de la vila, entre les quals destaquen, l'Església de Santa Eulàlia de Vilanova de la Muga i les seves pintures d'origen romànic, un dels conjunts més grans i més ben conservats in situ de la pintura mural catalana. El recorregut també portarà a descobrir la Resclosa del comte, que data del segle XVII, punt d'origen del vell rec del molí.

Visita familiar ‘Històries del Fra Dominic’

Si vols descobrir la història que s’amaga al claustre romànic de Sant Domènec, et proposem una visita familiar amb un frare molt particular. El Fra Dominic coneix molt bé la història d’aquest racó de Peralada. Un home divertit, distret, ... curiós.

Visita teatralitzada ‘Peralada: cendres, cèntims i celebracions’

El 1285 Peralada és cremada per l’arribada de Felip l’Ardit i la defensa de Pere III el Gran. Ramon Muntaner un dels cronistes catalans ens ho explicarà a la seva manera i com certs personatges històrics ho van viure, com Na Mercadera. La seva reconstrucció va portar a la Peralada actual però no va ser gens fàcil reconstruir des de les cendres, sense diners amb un poble i una societat devastada.

Així, amb aquest seguit de propostes es vol donar a conèixer racons desconeguts per a molts, fets històrics i rellevants del nostre passat. Les visites es duran a terme de dimarts a diumenge des del primer cap de setmana de juny fins a mitjans de setembre, totes elles amb reserva prèvia. Les visites només es duran a terme si hi ha un mínim d’inscrits.

Per a més informació i reserves els visitant hauran d’adreçar-se a l’Oficina de Turisme de Peralada a través del correu electrònic promocio@peralada.cat o bé trucant al 972.53.88.40.