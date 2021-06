Tercer dia de les Revetlles de Sant Pere de Figueres amb un èxit rotund. El dia dedicat a la Gent Gran +65, celebrat el passat diumenge, va mantenir l'esperit festiu de la carpa instal·lada al Parc de les Aigües. Al matí, amb Sam & Ballet Show Time, i a la tarda, amb l'actuació de La Principal de la Bisbal, que va omplir l'espai.

Aquest dilluns 28 continuen els concerts pels més joves. Heavy per xics dinamitzarà el migdia a la mainada. A la tarda, Orquestra Maribel i The Tyets tancaran els quatre dies de concerts que s'han pogut gaudir aquests dies al Parc de les Aigües. S'espera una gran assistència, ja que les entrades s'han esgotat de seguida.

Demà dimarts 29, dia de Sant Pere, es preveu organitzar un gran Castell de Focs com a cloenda de les Revetlles de Sant Pere, a partir de les 22 hores. Des de l'Ajuntament s'ha advertit que es tracta d'un espectacle pirotècnic alt per poder veure des de diferents punts de la ciutat i potenciar així que cadascú es quedi a casa per contemplar-lo, des de balcons i finestres. Per evitar aglomeracions i garantir les distàncies de seguretat, en aquesta ocasió no s'ha preparat cap espai concret per veure els focs artificials.