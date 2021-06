L’estiu és un dels moments de l’any que es viu amb més intensitat a Sant Pere Pescador. De fet, la població augmenta sensiblement a causa de la presència de nombrosos càmpings. Per donar sortida a les ganes de gaudir del temps lliure, l’Ajuntament treballa en una àmplia i variada oferta entre la qual destaca una bona dosi d’actuacions musicals, visites guiades per conèixer l’entorn, espectacles infantils, entre altres.

Una de les principals novetats que s’estrenen aquest juliol és una experiència gastronòmica batejada com a Wine & Tapes en la qual participaran cinc restaurants del poble. Com expliquen des de l’oficina de Turisme es tracta d’una proposta en format visita guiada que inclou la degustació d’una tapa maridada amb vi o cava. Per participar cal inscriure’s prèviament a Turisme i el preu és de 15 euros.

La música també tindrà un espai especial dins la programació. Entre els actes ja previstos destaca el concert maridat que oferirà el grup Tokaji Quartet el 24 de juliol. Tokaji és el nom d’un vi hongarès exquisit, però també el d’aquest quartet empordanès singular que marida música moderna i clàssica per donar origen a un producte «especial». El de Sant Pere Pescador serà un concert gratuït però qui desitgi maridar-lo amb vi caldrà abonar 10 euros. Una altra de les actuacions previstes serà la de les Anxovetes, el 31 de juliol.

Un dels productes turístics que està funcionant molt bé al municipi són les visites, ja siguin les guiades i comentades com les autoguiades que tothom pot fer de forma autònoma seguint les indicacions. Per aquest motiu, tot el juliol se seguiran oferint. Entre aquestes destaquen les que es fan a les goles del Fluvià i que formen part de la ruta dedicada al benestar i silenci.