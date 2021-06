Malgrat que Sant Pere de Rodes no pogués celebrar el seu Festival de Música com és habitual durant el 2020, a partir del 17 de juliol d'aquest any, Sant Pere de Rodes torna a orbrir les seves portes a la música clàssica, amb l'arribada de la 21a edició del Festival de Música de Sant Pere, amb un gran ventall de concerts de piano i musica de cambra programats per l'estiu. Aquest festival està organitzat per l'associació cultural Opus Artis i el Departament de Cultura de la Generalitat, i rep el suport de la Diputació de Girona, l'Ajuntament de Port de la Selva, l'AIE (Asociación de Intérpretes y Ejecutantes) i el Patronat de Turisme Costa Brava Girona.

Seguint totes les mesures de prevenció per la Covid-19, durant els mesos de juliol i agost, s'han organitzat un seguit de concerts de música clàssica al municipi. Com ja és tradició, el conegut flautista català Claudi Arimany obrirà el festival el 17 de juliol, acompanyat del pianista Pedro J. Rodríguez.

A part dels d'aquests artistes, el festival també tindrà actuacions de grans intèrprets com el pianista armeni Armen-Levon Manaseryan, el duet de violí i piano, Calliope Duo, o d'altres artístes que homenajaran a cèlebres compositors com Wagner, Gershwin i Bonn amb reculls de les seves obres.

Amb aquesta edició també torna l'espectacle “And the Winner is…”, de la mà dels fundadors del festival, Carles & Sofia piano duo, juntament amb l'orquestra creada per ells mateixos el 2019, Orquestra Solistes de Catalunya, i dirigida per l'emblemàtic Daniel Mestre. Com a cloenda del festiva, a finals d'agost el públic podrà gaudir de la Gala d'Òpera, amb les veus de la sobrano Tina Gorina i el tenor Marc Sala, acompanyats de Stanislav Angelov al piano.

Off Festival a Port de la Selva

A part del Festival de Música de Sant Pere, l'Espai Port del Port de la Selva acollirà també dos concerts durant el mes d'agost. Un serà una nit de Rumba Catalana, a càrrec del grup Rumbax5, i una nit de Gospel. amb els Gospelians de Girona, dirigits per Karol Green.