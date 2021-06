Sant Pere Pescador. Diumenge 27, a les 19 hores.

Imagina’t què passa quan la bèstia, la granota, la bruixa, el rellotge de paret, la vaca, lo Marraco, l’esquelet i els seus amics s’ajunten. Doncs que s’esdevé la Festa del Cangueli. Aquest és l’inici de l’espectacle Uh! Quin cangueli que la companyia d’animació Xip Xap presenten aquest diumenge, 27 de juny, a les 7 de la tarda, al Parc del Riu, dins la festa major de Sant Pere Pescador.

Xip Xap és una formació molt consolidada nascuda el 1983 a terres lleidatanes. Disposa d’una extensa oferta de muntatges de teatre de carrer pensats per a un públic tant infantil com adult. Per a aquest darrer, representen comèdies i vodevils. En la sinopsis de l'espectacle, la companyia adverteix: "Uh!!, No t’espantis si el que veus no és el que penses, si el que passa no és el que creus... gaudeix i deixa’t portar. Has de conèixer les criatures més dolentes i terribles de les nostres cançons i cridar, cridar... No em fas por!".