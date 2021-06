Sílvia Vilacoba presenta el seu llibre Retorn al paradís aquest divendres 25 de juny a les 19.30 hores a l'Espai Port del Port de la Selva. Es tracta de la tercera i darrera novel·la que forma part de la trilogia de les 3papallones, novela romàntica eròtica en català. Està entrellaçada amb les altres dues: la vida pot ser rosa (2018)i l’aroma de la felicitat (2019).

A la presentació del llibre hi intervindran juntament amb l'autora, l'advocada Montse Forda; l'editor Josep Oliveras; la mestra i rapsoda Carrie Dorca i l'alcalde del municipi, Josep Maria Cervera. Per a assistir-hi cal inscripció prèvia a turisme@elportdelaselva.cat o al 972 387 122.

Sinopsi

En el paradís del Port de la Selva, hi viuen l’Ona, la Mar i la Sol, tres germanes trigèmines, que tothom estima i aprecia.

El retorn de l’Ona des de Nova York, les agafa a tots per sorpresa. També ho és per ella, perquè no és ni serà el plàcid i bonic que espera i imagina. Des de la mort de la mare havia sentit la necessitat de tornar, però amb la infidelitat d’en Marc, el seu company, no en té cap dubte.

En Vicenç quan sap de la tornada de la seva “flower” tampoc fa que es mostri, d’entrada, gaire content, tot i que no l’ha pogut oblidar. El seu cor està tocat i la ràbia continguda farà que no li posi les coses fàcils. Amb tot, el destí farà que aprenguin i hagin d’acceptar les conseqüències pel temps que no han estat junts.

La rehabilitació i posterior inauguració del restaurant “El Paradís” es revela com el projecte de vida per totes elles, i el retrobament l’excusa per fer el camí qui sap més fàcil però com a mínim, plegades.

Sílvia Vilacoba

Sílvia Vilacoba (Olot, 1966) és llicenciada en Dret per la UNED.

Mare de tres fills, actualment es dedica a l’àmbit de la discapacitat i accessibilitat, arrel de l’experiència viscuda amb el seu fill Èric, amb pluridiscapacitat.

La seva passió és la lectura i l’escriptura.

La publicació dels seus llibres Èric, la força d’estima i Èric, dins el cor. I de les seves novel·les Vine amb mi, Sempre junts, i La vida pot ser rosa (la primera, de la trilogia de les tres germanes trigèmines del Port de la Selva) l’estan consolidant en una referent de la novel·la romàntica en català.

Actualment, presideix l’Associació Garrotxa Cultural, i està immersa en l’escriptura i projectes literaris.