L'Associació d'Artistes i Artesans de Cadaqués es va crear a principis del 2020 amb la il·lusió de poder organitzar fires per tot l'Alt Empordà. L'entitat, amb seu social a Cadaqués, ha promogut un esdeveniment estable en aquest municipi, la Mostra d'Art i Artesania, amb un calendari per tot l'any. La pròxima cita és aquest divendres, 25 de juny, amb parades dedicades a l'art tot el dia al Passeig de Cadaqués. Hi col·laboren l'Ajuntament i l'Oficina de Turisme.