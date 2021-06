Uns vint-i-cinc artesans locals de Lladó, però també de fora el poble, participen al segon Mercat d’Artesania L’Enfira’t que es celebra aquest diumenge a la plaça del poble. Des de les 10 del matí i fins les 9 del vespre, aquesta nova edició del mercat convida als visitants no només a apropar-se a Lladó per conèixer aquests productors sinó al mateix temps a gaudir d’algunes de les activitats paral·leles que preparen.

Així la programació d’aquest any, que enfila l’èxit conreat durant la primera edició, inclou una demostració de ceràmica on es faran peces in situ. També hi haurà molta música: un concert de violoncel de Francesc Barlett a les 12 del migdia i, ja a la tarda, músiques del món amb Maria Teresa Noguera i Jordi Ratllo, una actuació de la coral de Lladó i, al capvespre, les versions acústiques de Könúnpar. A més, els organitzadors de L’Enfira’t compten amb la col·laboració de Clowncient.