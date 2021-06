Appa és una agrupació de petits productors i artesans nascuda el novembre de l’any passat que busca promocionar la microeconomia productiva de les zones rurals de l’Alt Empordà. Des del passat desembre que duen a terme la campanya Anem de Ruta tot visitant petits pobles empordanesos. Aquest diumenge, justament, fa parada a la plaça del Ramal de Llers, esdevenint la primera activitat que es fa en aquest espai totalment remodelat i on s’han eliminat les places de pàrquing.

La regidora de l’Ajuntament de Llers, Maite Oliva, explica que després de veure el mercat a Agullana la va convèncer no tant sols que es vengués productes de proximitat sinó que es tractés «d’un projecte amb molt contingut» que inclou activitats i propostes paral·leles com ara tastets. Alba Domingo, de l’agrupació Appa, comenta que en aquesta ocasió tenen previst assistir pràcticament tots els socis, uns vint-i-dos productors que oferiran des de cervesa, verdures, formatges, cosmètics, pa, artesania i joies, entre altres. Tots tenen en comú el ser productes Km0. A més a més, se’ls afegiran també alguns productors locals.

El Mercat A Prop obre les portes a les 10 del matí i fins les 3 de la tarda, i inclou també propostes que aporten un al·licient afegit pels visitants com ara gaudir amb una exhibició dels GraLlers a les 12 del migdia i la possibilitat de veure el Castell de Llers on hi haurà portes obertes.