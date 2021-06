La revetlla de Sant Pere tindrà lloc del 25 al 29 de juny a la ciutat de Figueres. Durant 4 dies hi haurà activitats i concerts al Parc de les Aigües i el dia 29, hi haurà un Castell de Focs.

Les “Revetlles de Sant Pere” és una proposta festiva de quatre dies que vol recuperar l’esperit de revetlla amb una programació diversa i festiva adreçada a diferents públics, en horari de matí, tarda i nit.

L'emplaçament on es realitzaran totes les activitats és el Parc de les Aigües, espai que ha tingut molt d’èxit tant per Santa Creu com pel Sant Pere de l’any passat. Amb l'eliminació del toc de queda i el relaxament de les mesures, es permet la instal·lació de barres, taules i cadires per prendre alguna cosa. L’aforament per a cada activitat serà de 500 persones que hauran de sol·licitar entrada prèvia, com ja és habitual, a través del web www.festesdefigueres.cat, operatiu a partir de la setmana que ve. Això implica canvis importants respecte a tot el que hem fet fins ara ja que l’oferta global és per a 5.000 persones.

A banda de les revetlles de Sant Pere, hi ha programades les diferents activitats culturals.

Dissabte 26 de juny

Visita guiada Sant Pere ens obre les portes

Església de Sant Pere

11 hores

Tarifa normal: 6 euros. Tarifa reduïda: 3 euros.

Cal reserva prèvia a l'Oficina de Turisme al 972 50 31 55 o a turisme@figueres.org

Diumenge 27 de juny

Estones d’un home esbalaït, concert de Francesc Ubanell

Auditori dels Caputxins

18 hores

Entrada general: 5 euros. Socis del Casino Menestral Figuerenc: 3 euros.

Reserva de localitats a https://casinomenestral.koobin.cat/index.php?action=PU_evento&Ev_id=143

Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Dilluns 28 de juny

Conferència: Dalí, la religió i l’església de Sant Pere

A càrrec de Mariona Seguranyes i Josep Playà.

Església de Sant Pere

19 hores

Entrada gratuïta prèvia inscripció a www.amicsmuseusdali.com o deixant un missatge amb les vostres dades a la bústia de veu del 972 677 520.

Organitza: Amics dels Museus Dalí.

Dimarts 29 de juny

Missa solemne de Sant Pere

Tot seguit: Concert de repic de campanes a càrrec dels campaners Ció Abellí, Jordi Jordà, Albert Cuevas, David Armengol i Blai Ciurana

Església de Sant Pere

12 hores

Organitza: Confraria de Campaners i Carillonistes de Catalunya, amb la col·laboració de l'AEMPiT

Concert de Sant Pere amb compositors de Figueres

A càrrec de Maria Geli, violoncel; Carles Coll, piano; Mª Rosa Oliveras, rapsoda i Clara Valero, soprano.

Cercle Sport Figuerenc

18 hores

Aforament limitat.

Preu de l’aportació: 10 euros.

Reserva de localitats a info@baladasabater.cat

Organitza: Associació Balada Sabater d’Ordis

Concert d’orgue i contrabaix del dia de Sant Pere

A càrrec de la organista Izumi Kando i del contrabaixista Josep Quer.