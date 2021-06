Després del buit deixat per Sons del Món i amb la voluntat de tirar endavant quelcom propi i amb voluntat de continuïtat, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries impulsa, entre el 5 i l’11 de juliol, un nou festival musical, l’Istiu. La proposta inclou un programa polièdric que aglutina molts estils i que cerca fer xarxa entre els veïns. «Volíem dinamitzar una setmana sencera, cosa que és un repte però alhora unir-la als negocis locals», comenta el tècnic de Cultura, Martí Fontclara. El resultat, una vintena de comerços col·laboradors que oferiran descomptes i molts voluntaris per tirar-lo endavant.

Fer l’Istiu a principis de juliol no és aleatori. «Volem allargar l’estiu i atraure un visitant de més de proximitat», explica Fontclara qui, afegeix, al combinar-se concerts de pagament i gratuïts anima a la gent «a quedar-se». També ho pot fer, sens dubte, l’oferta de concerts, ja que aconsegueix abastar una extensa gamma de preferències. «Volíem tenir grups amb perfils molt diferents per atraure tots els públics», reconeix el tècnic. Així, Marina Rossell, un nom amb molt de pes, obre el Festival i un altre plat fort, James Rhodes, el tanca amb l’únic concert que ofereix a les comarques gironines. «Ens aporta aquest target de música clàssica que no tenim».

A ells dos se li sumen noms com els rockers Reincidentes, Joan Miquel Oliver, Clara Peya i el cantautor Xarim Aresté. No falta l’interès pels artistes emergents i del territori com el peraladenc Ernest Prana; la jove castellonina Llum i el també empordanès Cesc Sansalvadó.

Aquests actuaran a la plaça de les Palmeres. En aquest sentit, els espais escollits com a escenaris permeten fer un passeig privilegiat: el pati del Palau dels Comtes, la Llotja, el Passeig Marítim d’Empuriabrava, el claustre del convent de Santa Clara i la plaça de la Basílica. Un dels escenaris té un punt encara més especial, el Trabuc, on es farà un concert familiar amb l’orquestra Maribel.

Istiu és, sens dubte, «una aposta de futur», com ho va ser fa tres dècades Terra de Trobadors. S’ha buscat, ara també, la complicitat dels joves i el comerç.