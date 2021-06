Carme Huerta és historiadora d'art i utilitza la fotografia com un recurs al servei dels aprenentatges, la inclusió social i la igualtat d'oportunitats. La seva faceta docent la comparteix amb joves de Ksameu, de Figueres, aportant-los tècniques i estratègies que acaben donant com a resultat treballs fotogràfics d'una gran qualitat. Fa poc, Carme Huerta ha publicat el seu propi foto-llibre, que ha titulat «Plantar» i aquest dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, el presenta a Barcelona, al local social-llibreria de la cooperativa cultural Rocaguinarda. S'hi pot assistir amb reserva prèvia, però també és possible seguir la presentació per streaming.

"«Plantar» acull una selecció d'imatges inspirades en un món vegetal molt proper, seqüències de la transformació d’una planta que viu a l’eixida de casa", explica Carme Huerta. L'autora crea un relat visual presentat en forma de foto-llibre, amb la finalitat de posar en valor l’acció de plantar, «molt necessària per combatre el canvi climàtic». assegura. L'acte a Barcelona inclou la projecció d'imatges del procés de creació del foto-llibre, per potenciar el diàleg a través de les fotografies.